Командованием Воздушных Сил ВСУ была обнародована визуализация схемы воздушного движения на военном аэродроме неподалеку от Харькова, где 25 сентября разбился самолет с курсантами.

Визуализация опубликовала на странице ВСУ в соцсети Facebook. При этом в ВСУ подчеркнули, что эта схема не является доказательной базой.

"Вашему вниманию визуализация схемы воздушного движения на военном аэродроме, которой руководствуются в авиации Воздушных Сил и во всем мире. Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов", — указали в сообщении командования.

В ВСУ добавили, что при выполнении полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними.

"Он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задания на участках после взлета, при полете ко второму развороту и при полете к "третьему", а также при возникновении осложненных ситуаций в полете", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" информировала, что спустя неделю после трагедии тела погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом начали передавать родственникам.

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