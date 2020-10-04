Цены на покупку недвижимости в Киеве поползли вверх. Сейчас купить квартиру в столице на вторичном рынке становится все дороже. Снижение стоимости жилплощади зафиксировано только в одном районе.

Об этом сообщает сайт UBR.

Цены однокомнатных квартир в Киеве сейчас стартуют от $35 тысяч в спальных районах до $108 тысяч в центре. За год больше всего жилье подорожало в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах столицы, а подешевело лишь в Шевченковском.

Об этом свидетельствуют данные платформы OLX о вторичном рынке недвижимости с начала лета по первую половину сентября текущего года.

Средние цены на однушки таковы:

на Оболони – $43 тыс.;

в Днепровском районе – $45 тыс. (это на 13% больше, чем в 2019-м);

в Подольском районе – $46,5 тыс. (+16% за год);

в Дарницком районе – $51,5 тыс. (в прошлом году средняя цена была на уровне $40 400);

в Голосеевском – $53 тыс. (за год цены выросли здесь больше всего - на 29%);

в Шевченковском – $55 тыс.;

в Печерском – $108 тыс.

Что касается "двушек", то на вторичном рынке в среднем такие расценки:

Деснянский район – $48,2 тыс.;

Святошинский – $51 тыс. (на 20% дороже, чем год назад);

Днепровский и Соломенский – по $56 тыс. (цены выросли на рекордные 22%, при этом предложений стало на 69% больше);

Оболонь – $57,9 тыс.;

Подольский район – $65,8 тыс. (+ 20%);

Дарницкий – $72 тыс.;

Шевченковский район – $76,1 тыс. (цена упала на 5%);

Голосеево – $79,5 тыс.;

Печерск – $140 тыс. (рост на 4%).

В топ-3 самых дешевых столичных массивов на рынке трехкомантного жилья попали Деснянский, Святошинский и Оболонский районы. Там на вторичном рынке такие квартиры можно приобрести за $60 тыс., $65 тыс. и $75 тыс. соответственно.

Самые дорогие "трешки" находятся в Печерском районе – около $234 тыс. Также к дорогим можно отнести квартиры в Шевченковском районе, где средняя цена достигает $120 тысяч. Желающие жить в Голосеево должны раскошелиться на $110 тысяч.

Ранее "Страна" рассказывала, как карантин ударил по киевскому рынку недвижимости.

Мы также анализировали, что происходило с ценами на жилье в Киеве в конце лета.