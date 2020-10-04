Организация Объединенных наций объявила Всемирную неделю космоса. Она пройдет с 4 по 10 октября.

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В резолюции 54/68 от 6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея провозгласила Всемирную неделя космоса, с тем чтобы ежегодно отмечать на международном уровне тот вклад, который вносят наука и техника в улучшение благосостояния человека.

Всемирная неделя космоса является крупнейшим ежегодным мероприятием в мире, посвященным вопросам изучения космического пространства. Ее идея, вдохновляя студентов, способствует формированию класса завтрашних специалистов, а также демонстрирует ощутимую общественную поддержку космической программы, решает вопросы просвещения общественности в области космической деятельности, и содействует развитию международного сотрудничества в деле космической пропаганды и просветительской работы.

В 2018 году в рамках Всемирной недели космоса состоялось порядка 5 000 мероприятий в более чем 80 странах.

Ранее "Страна" информировала, как российский космонавт заявил о планах брать с собой оружие в космос, несмотря на то, что президент России Путин предложил всем странам мира запретить размещать оружие в космосе.