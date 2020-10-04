В древнеегипетском некрополе Саккара неподалеку от Каира, где в конце сентября были найдены 27 нетронутых саркофагов, археологи отрыли новые захоронения. Теперь общее количество обнаруженных саркофагов стало 59.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на министра по вопросам древностей Египта Халида аль-Анани.

Как и найденные ранее деревянные саркофаги, вновь обнаруженные не трогали в течение 2600 лет. На них даже сохранилось оригинальное раскраска.

Министр рассказал, что лично присутствовал на вскрытии одного из саркофагов. ПО его словам, мумия выглядела так, "словно ее мумифицировали вчера". Он добавил, что в найденных саркофагах похоронены священнослужители и чиновники из позднего периода истории Древнего Египта.

Саркофаги хотят выставить в новом Большом Египетском музее, который возводят недалеко от пирамид Гизы и планируют открыть в 2021 году.

На днях "Страна" писала об обнаружении в Антарктиде мумий замороженных пингвинов возрастом 5 тысяч лет.

Мы также сообщали, что в Якутии нашли отличную мумию пещерного медведя, который жил почти 40 тысяч лет назад.