В Камчатском гидрометцентре назвали возможную причину массового выброса морских обитателей на берег. В ведомстве полагают, что она не связана с загрязнением прибрежной акватории Тихого океана. Животных выбросило на берег из-за шторма. При этом факт загрязнения в ведомстве признали.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на выводы экспертов Камчатгидромета.

По словам начальницы Камчатгидромета Верв Поляковой, шторм принес циклон.

"С 28 на 29 сентября на территорию Камчатки вышел циклон, в акватории Авачинской бухты и прибрежных районах наблюдался ветер более 25 метров в секунду восточных направлений, в сторону побережья. Исходя из этого, вполне возможно, что сильное волнение на море, где волны доходили до шести метров, спровоцировало вынос на берег морских животных со дна Авачинской бухты. Штормы в это время для Камчатки не редкость: бывали и более сильные штормы.

Здесь, вероятней всего, это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма", - пояснила Полякова.

Что касается загрязнения, то она добавила, что оно произошло в придонном слое. Поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

"Пробы мы отбирали на поверхности, поэтому на следующей неделе планируем выезд для отбора проб на удалении от берега по всей толще воды, то есть на поверхности, в середине и в придонном слое. Также планируем выехать комиссионно в устья рек совместно с Росприроднадзором и МЧС, чтобы также отобрать пробы", - сказала Полякова.

Напомним, на днях серферы забили тревогу о состоянии вод на Халактырском пляже в Камчатском крае. Они жаловались на жжение в глазах, а впоследствии и признаки отравления. Предположительно, вода была отравлена, а причиной отравления стала утечка из танкера.

Летом "Страна" сообщала об аномально низком уровне нереста лосося на Камчатке.