Автопроизводитель Mercedes-Benz в сотрудничестве компанией Hartan начал выпускать детские коляски.

Об этом говорится в пресс-релизе немецкой компании.

У Mercedes-Benz отмечают, что у колясок будут колеса с подвеской для разнообразной местности.

"Стандартный стояночный тормоз, регулируемая по высоте ручка, центральная система фиксации и пятиточечный ремень безопасности с плечевыми накладками обеспечивают максимальную безопасность на любой местности", - говорится на сайте компании.

Сиденье можно установить как в обычном положении, так и против хода коляски, а можно откинуть спинку для отдыха.

Ранее "Страна" рассказывала, что у Гео Лероса сожгли Mercedes, купленный в марте этого года за треть миллиона.

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