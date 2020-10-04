В Минске, где 4 октября началась очередная акция протеста сторонников оппозиции, сотрудники правоохранительных органов применили водометы для разгона ее участников. Спецтехника была задействована в районе Дворца спорта на Проспекте победителей и на проспекте Машерова.

Об этом сообщает портал Tut.by.

Полицейская техника ехала по дороге и поливала людей,а за ней шли силовики в черной форме. В какой-то момент один водомет сломался: его струя стала бить вверх. Также, по свидетельствам очевидцев, у машины начали отваливаться детали.

Некоторое время спустя водомет подогнали к Кальварийскому кладбищу на улице Притыцкого.

В милиции белорусской столицы подтвердили, что сотрудники ведомства использовали водометы для разгона демонстрантов. Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич пояснила, что проходящая в городе акция не санкционирована властями.

Ранее "Страна" писала, что вчера протестующие в Минске впервые после выборов не провели субботний женский марш.

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