Синоптики предупредили о сильных порывах вера в Киеве 4-5 октября.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"До конца суток 4 октября и в течение дня 5 октября в столице порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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