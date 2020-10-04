Желтый уровень опасности. Синоптики предупредили о сильном ветре
Синоптики предупредили о сильных порывах вера в Киеве 4-5 октября.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"До конца суток 4 октября и в течение дня 5 октября в столице порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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