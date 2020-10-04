Народный депутат Максим Ефимов (группа "Доверие") заболел коронавирусом.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Вчера после обеда я почувствовал большое недомогание, которое к вечеру превратилось в боли в голове, и я решил сдать тест на коронавирус. Утром пришли результаты теста, который оказался положительным", - рассказал депутат.

Он добавил, что расстроился по этому поводу из-за "множества запланированных встреч".

Напомним, с начала пандемии коронавирусом заразились более 35 миллионов человек в мире.

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