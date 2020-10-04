На перелеты президента Владимира Зеленского и его делегаций во время первых с начала карантина заграничных визитов в Австрию и Словакию, а также для поездок по регионам в сентябре было потрачено 3,43 млн грн.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные портала использования публичных средств.

Так, за полет делегации вместе с президентом в Вену и обратно Государственное управление делами (ГУД) внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату в сумме 746,8 тыс. гривен.

Тогда 15-16 сентября Зеленский посетил Австрию с первым за время карантина иностранным визитом. Там он встретился с австрийскими властями: президентом Александром ван дер Белленом, канцлером Себастианом Курцом и президентом Национального совета (парламента) Вольфгангом Соботкой.

Позже главы государств приняли участие в работе экономического форума, а Зеленский с первой леди Еленой – в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Затем за авиаперевозку Зеленского с делегацией по маршруту "Киев – Николаев – Братислава – Ужгород – Киев" ГУД заплатил авиапредприятию "Украина" 963,3 тыс. гривен.

Как писала "Страна", 23 сентября президент наблюдал в Николаевской области за военными учениями "Объединенные усилия-2020", а 24 сентября провел в Братиславе переговоры с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.

В ходе визита Украина и Словакия подписали договор о выполнении полетов из международного аэропорта "Ужгород", после чего глава государства направился с рабочей поездкой на Закарпатье.

Кроме того, за авиаперелеты Зеленского по Украине в течение сентября Госуправление делами заплатило еще 1,72 млн гривен, однако маршруты перевозок не конкретизируются.

Также в августе транспортировка главы государства с делегацией по Украине обошлась ГУД в 1,29 млн гривен.