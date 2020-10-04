Азербайджан занял город, который с 1993 года был под контролем Карабаха. Армения опровергает это
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил в Карабахе.
Об этом пишет ТАСС.
По словам Алиева, также освобождены несколько сел.
При этом Минобороны Армении опровергло заявление Баку о взятии города Джебраил.
"Публикуемые в Twitter должностными лицами Азербайджана и Турции заявления о взятии Джабраила - очередная ложь", - сказала пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.
Напомним, данный населенный пункт находился под контролем Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.
Ранее "Страна" рассказывала, что армия Азербайджана заявила о тяжелом ранении лидера Карабаха.
"В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение", — сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Армения традиционно эту информацию опровергла.
Напомним, что по данным МИД Армении, в воскресенье 4 октября армия Азербайджана начала обстрелы карабахских городов.