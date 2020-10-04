Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил в Карабахе.

Об этом пишет ТАСС.

По словам Алиева, также освобождены несколько сел.

При этом Минобороны Армении опровергло заявление Баку о взятии города Джебраил.

"Публикуемые в Twitter должностными лицами Азербайджана и Турции заявления о взятии Джабраила - очередная ложь", - сказала пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

Напомним, данный населенный пункт находился под контролем Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.

Ранее "Страна" рассказывала, что армия Азербайджана заявила о тяжелом ранении лидера Карабаха.

"В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение", — сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Армения традиционно эту информацию опровергла.

Напомним, что по данным МИД Армении, в воскресенье 4 октября армия Азербайджана начала обстрелы карабахских городов.