В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, но местами синоптики прогнозируют дожди с грозами.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, в понедельник, 5 октября, в западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях будет небольшой дождь, местами грозы и шквалы до 15-20 м/с. На остальной части страны без осадков. Воздух прогреется до +19+24, а ночью опустится до +10+15.

В Киеве будет без дождей, ночью +12+15 градусов, а днем около +19+21.

Во вторник, 6 октября, кратковременные дожди будут в Житомирской, Винницкой и частично Киевской областях. К осадкам также стоит готовится жителям западных регионов, Хотя на остальной части страны будет сухо.

Воздух прогреется до +16+24, а ночью синоптики прогнозируют похолодание до +9+14 градусов.

В Киеве днем возможен кратковременный дождь, хотя воздух прогреется до +17+19. Ночью ожидается похолодание до +12+14.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, какой по ее данным будет погода в Украине в первое воскресенье октября.

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