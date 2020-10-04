В воскресенье, 4 октября, генеральная прокуратура Азербайджана выступила с обвинением в адрес Армении из-за обстрелов города Гянджи, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Умышленно наносятся удары по мирному населению, второй по величине город Азербайджана, Гянджа, не относящийся к региону, где велись боевые действия", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в результате обстрелов погиб один человек. Еще 32 местных жителя получили ранения разной степени тяжести.

В результате обстрелов Гянджи погиб человек, еще 32 получили ранения. Фото: t.me/bbbreaking

Напомним, по военному аэродрому во втором по величине городе в Азербайджане Гяндже был нанесен ракетный удар. По версии Баку удар был произведен с территории Армении. Однако в Ереване утверждают, что не открывали огонь по Азербайджану, а обстрел велся с Нагорного Карабаха.

Ранее МИД Армении заявил, что в воскресенье армия Азербайджана начала обстрелы карабахских городов.