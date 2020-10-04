Российский блогер и журналист Юрий Дудь опубликовал видео, на котором показаны последствия разлива нефтепродуктов на Камчатке. Однако побывавшая на Камчатке в эти дни приморский медиаюрист Галина Антонец считает, что опасения значительно преувеличены.

Ролик, снятый с вертолета, был опубликован в Instagram-аккаунте блогера.

На кадрах видно, что на воде образовалось огромное темное пятно. Как сообщил Дудь, это и есть нефтепродукты, которые разлиты около побережья.

В подтверждение своих слов журналист также опубликовал рассказ местного серфера Антона Морозова. По его словам, проблема началась около трех недель назад, когда спортсмены начали испытывать помутнение, сухость и боль в глазах после погружения в океан. При этом на вкус вода стала горькой.

Через некоторое время около 20 человек, которые ежедневно занимались серфингом на побережье, обратились в больницу из-за отравления. Сначала жители лагеря списывали проблему на возможные аллергические реакции на планктон, однако со временем ситуация лишь усугубилась.

"Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в четыре раза и фенола в два раза", — заявил Морозов.

Он добавил, что ответственные за это событие люди должны были раньше заявить о своем промахе и начать спасательные операции. Однако "уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг".

В то же время приморский медиаюрист Галина Антонец, которая недавно побывала на Халактырском пляже, где сейчас якобы происходит экологическая катастрофа из-за разлитой нефти, в комментарии изданию "Комсомольская правда" заявила, что растиражированная в сети информация далека от реальности и не так плачевна.

Так, Галина встретила рассвет на пляже 2 октября, именно в тот день, когда в сети появились первые тревожные сообщения о выкинутых на берег морских обитателях.

"Нет экологической катастрофы. Да есть пятно нефтепродуктов, не знаю откуда его прибило. Да есть один труп ларги (один!), которая неизвестно от чего умерла. Да есть одно единственное видео с небольшим участком пляжа где ежи, звезды и пару осьминогов мертвых. Море жалко, ежиков, ларг и осьминогов жалко, но все остальное это преувеличение, замешенное на панике и раздутое в соцсетях. У нас от тайфуна, который был, больше животных убилось раз в сто. Сегодня наблюдала в Авачинском заливе наглых резвящихся в воде сивучей. Катастрофа в соцсетях, причем давно уже, все равно по какому поводу", – поделилась рассказом Галина.

По ее словам, также не стоит забыть, что на Камчатке продолжаются активные тектонические процессы, из-за которых в воду могут выбрасываться различные химические элементы.

"Вода нормального цвета. Запахи хорошие морские. Берег чистый. И кстати, морская вода всегда горьковата. Все как-то забыли что речь о Камчатке. Где до сих пор идут активные тектонические процессы. Где Авачинская бухта не замерзает зимой, потому что "вулканы греют". Где из под земли в разных местах дымит, парит, всей таблицей Менделеева и всякими дурно пахнущими ядовитыми веществами. Там вулканы дымят до сих пор.

Все это не означает что не могло быть человеческого воздействия, сбросов откуда-то. Все это не отменяет что серферы обращались за медицинской помощью. Но устраивать из всего этого истерику и нагнетать ситуацию точно нет оснований. Я там была. Я все видела своими глазами и когда мне говорят – Мало ли что вы видели, тому что вы видели не верьте, верьте тому что говорят по телевизору. Я понимаю, что это реальная катастрофа. Экологическая катастрофа головного мозга", – подытожила Галина Антонец.

Напомним, в начале октября стало известно об экологических проблемах на Камчатке. Тогда в сети появились ролики с берега Халактырского пляжа, на который выбросило множество мертвой рыбы, осьминогов, крабов, нерп и других морских животных. Позже на Камчатке нашли еще несколько пляжей с мертвыми животными и нефтью.

Вскоре после этого вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массовой гибели животных.