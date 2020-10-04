На границе Украины и Венгрии образовалась масштабная очередь. Стоят больше 300 машин
В воскресенье, 4 октября, на контрольно-пропускных пунктах Украины с Венгрией образовалась масштабная очередь из машин.
Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Так, по состоянию на 12:00 на КПП "Лужанка" образовалась очередь в 345 машин, а на КПП "Тиса" находились 40 автомобилей.
На других контрольно-пропускных пунктах очередей не наблюдается.
Напомним, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим рассказал о неприятном инциденте, который произошел с ним на украино-белорусской границе, когда он возвращался из Киева в Минск. По его словам, транспорт был остановлен и подвергнут обыску со стороны белорусских пограничников.
Также "Страна" рассказывала, что в конце июля на границе между Украиной и Польшей застряло около пяти сотен грузовиков. Очередь образовалась из-за ремонта на КПП.