Лучший учитель года-2020 предложил сократить в три раза количество предметов в старшей школе
Преподаватель из Тернопольской области Василий Дьяков, который вчера был выбран лучшим учителем 2020 года по версии "Global Teacher Prize Ukraine", рассказал, какие перемены нужны украинскому образованию.
Об этом он заявил в комментарии "Освитории".
"Прежде всего, надо поднимать имидж учителя через высшее образование - студенты педагогических вузов должны быть агентами изменений", - сказал он.
Также Дьяков считает, что необходимо значительно сократить количество предметов для учеников старшей школы.
"Считаю, что 20 предметов в старшей школе — это многовато. Оптимальное количество 6-8 обязательных дисциплин. Это сложный выбор, ведь родители обычно перестраховываются и хотят, чтобы дети учили все, а те часто не знают, кем вообще хотят быть", - поделился учитель.
Кроме того, он добавил, что украинская система образования требует выхода из зоны комфорта, а запланированное реформирование профильной школы через 7 лет - "это слишком поздно".
"Надо уже запускать этот процесс и склонять общество к мысли о европейском формате образования, где есть конкуренция и борьба за ученика и студента", – рассказал Василий Дьяков.
Напомним, Дьяков является преподавателем истории, гражданского образования и основ здоровья в Залещиках Тернопольской области. Он одержал победу над 3 тыс. претендентов, получив звание лучшего учителя года. В качестве приза его наградили 250 000 грн, поездкой на самое образовательную событие "Global Education and Skills Forum" и одним годом бесплатного обучения от организатора премии - "Освитории".
Как сообщалось, в конце сентября власти утвердили новые стандарты среднего образования.