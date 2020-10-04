Преподаватель из Тернопольской области Василий Дьяков, который вчера был выбран лучшим учителем 2020 года по версии "Global Teacher Prize Ukraine", рассказал, какие перемены нужны украинскому образованию.

Об этом он заявил в комментарии "Освитории".

"Прежде всего, надо поднимать имидж учителя через высшее образование - студенты педагогических вузов должны быть агентами изменений", - сказал он.

Также Дьяков считает, что необходимо значительно сократить количество предметов для учеников старшей школы.

"Считаю, что 20 предметов в старшей школе — это многовато. Оптимальное количество 6-8 обязательных дисциплин. Это сложный выбор, ведь родители обычно перестраховываются и хотят, чтобы дети учили все, а те часто не знают, кем вообще хотят быть", - поделился учитель.

Кроме того, он добавил, что украинская система образования требует выхода из зоны комфорта, а запланированное реформирование профильной школы через 7 лет - "это слишком поздно".

"Надо уже запускать этот процесс и склонять общество к мысли о европейском формате образования, где есть конкуренция и борьба за ученика и студента", – рассказал Василий Дьяков.

Напомним, Дьяков является преподавателем истории, гражданского образования и основ здоровья в Залещиках Тернопольской области. Он одержал победу над 3 тыс. претендентов, получив звание лучшего учителя года. В качестве приза его наградили 250 000 грн, поездкой на самое образовательную событие "Global Education and Skills Forum" и одним годом бесплатного обучения от организатора премии - "Освитории".

Как сообщалось, в конце сентября власти утвердили новые стандарты среднего образования.