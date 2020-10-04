В воскресенье, 4 октября, на проспекте Свободы в Киеве водитель маршрутки сбил людей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Со слов свидетелей, люди переходили дорогу на свой зелёный сигнал светофора, по не понятным причинам водитель маршрутного такси не остановился и сбил 3-х человек. К сожалению одна женщина осталась под автобусом и скорая которая приехала на место констатировала факт смерти", - говорится в сообщении.

Уточняется, что еще двух человек медикам пришлось госпитализировать.

В Киеве маршрутка сбила людей на пешеходном переходе. Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Чуть позже водитель маршрутки сказал, что у него отказали тормоза. На место выехала следственно-оперативная группа", - говорится в тексте сообщения.

В Киеве маршрутка сбила людей на пешеходном переходе. Видео: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, три человека погибли в результате ДТП, которое произошло вечером 15 сентября в Киеве на проспекте Любомира Гузара. Ехавший в сторону Борщаговки мотоцикл Yamaha не разминулся с пешеходом, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

Также мы сообщали, что сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе.