В воскресенье, 4 октября, в центр Минске снова начали стягиваться протестующие. Участники акции собрались возле реки Немига.

Об этом сообщает издание "Tut.by".

Как видно на одной из видеозаписей, мужчины в черном камуфляже и балаклавах подошли к одному из стоявших на тротуаре парню, задержали его и отвели в белый тонированный микроавтобус.

Кроме того, сообщается, что перед началом акции в городе заметили спецтехнику, которая применяется для разгона митингов и БТР.

Утром в центре Минска перестали работать торговые комплексы и были закрыты заведения общепита.

Также закрылись некоторые станции метро - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

Напомним, вчера протестующие в Минске впервые после выборов не провели субботний женский марш.

В прошлое воскресенье был уже 50 день протестов в Беларуси. На улицах Минска "короновали" Тихановскую в ответ на тайную инаугурацию Александра Лукашенко. "Страна" подробно писала о том, как это было.