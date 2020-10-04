По состоянию на воскресенье, 4 октября, к ослаблению карантина в Украине готова лишь одна Кировоградская область.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Уточняется, что в среднем по стране показатель составляет 133,3 при норме в 40 случаев. В Киеве на сегодня показатель составляет 167,5, а в Кировоградской области – 20,9.

Также в Минздраве рассказали, что в остальных регионах, кроме Кировоградской области, превышен показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились новые 4 140 случаев заражения коронавирусом. Из них в Киеве - 407 человек.

Кроме того, на сегодняшний день в Украине почти 54% коек для больных Covid-19 уже заполнены.