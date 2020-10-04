В Азербайджане сообщили, что в результате обстрела со стороны армии Баку был тяжело ранен лидер непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян. В Армении этот факт опровергают

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает "ТАСС".

"В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение", — сказал он.

При этом в Армении эту информацию опровергают. "Он только что был в прямом эфире", — сказала РБК представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Также пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Арутюняна опроверг "РИА Новости" заявления о его ранении.

"Это абсолютная дезинформация. Президент жив-здоров, полноценно выполняет свои обязанности, только что выступил с видеообращением. Мы понимаем, что рассудительные решение президента вызывают панику в Азербайджане, но должны их разочаровать", - сказал Погосян.

Напомним, обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. В Азербайджане заявили, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, после чего объявили наступление. Армения, в свою очередь, обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

Сегодня стало известно, что Армяне нанесли удар по военному аэродрому в Гяндже.