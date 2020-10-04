Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, сколько украинских учеников и учителей находятся на самоизоляции.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга в воскресенье, 4 октября.

Так, по его словам, в данный момент 1257 учеников и 2158 учителей (в сумме 3415 человек) болеют коронавирусной инфекцией. При этом более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции, то есть, классы с зараженными изолируются полностью на 14 дней, после чего возвращаются к обучению.

Как заявил Степанов, когда на самоизоляции находится более 50% классов школы, то все учебное заведение переходит на дистанционную форму обучения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине школьников могут отправить на каникулы на 10 дней раньше срока.

Также мы писали, что в Киеве Covid-19 болеют почти 200 учителей, пять школ и два детских сада ушли на карантин.