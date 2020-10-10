Украина будет обязана договариваться с Россией о закупке вакцины от коронавируса, от которой недавно отказался президент Зеленский, если ее эффективность докажут.

Такое мнение в эфире телеканала "Newsone" высказал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Я скажу сейчас то, за что наверно часть фракции СН забросает меня камнями, но я считаю, что на первом месте должно быть здоровье граждан..." – сказал Качура.

Депутат считает, что если вакцина покажет свою эффективность, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если российская вакцина покажет свою эффективность, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны закупать, я считаю", – сказал депутат.

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин во время встречи с Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине российскую вакцину от коронавируса.

В свою очередь глава Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет брать вакцину у России, дожидаясь "настоящей" из Европы.

Позже Зеленский попросил у Бориса Джонсона доступ к британской вакцине от ковида и подписал договор по оборонке.