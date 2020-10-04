Партия "Слуга народа" ведет в Киевский облсовет шестерых сотрудников "1+1". Список возглавил Дубинский
В воскресенье, 4 октября, стало известно о списке кандидатов от партии "Слуга народа" на предстоящих выборах в Киевский областной совет. Среди них оказался ряд сотрудников "1+1".
Об этом свидетельствует список кандидатов, опубликованный Центральной избирательной комиссией.
Так, среди кандидатов, которые являются сотрудниками "1+1", есть:
- Тимофийчук Владимир Павлович (корреспондент);
- Колтунов Игорь Сергеевич (журналист);
- Шерепа Елена Васильевна (продюсер);
- Книга Наталья Николаевна (выпускающий редактор);
- Киселева Мария Сергеевна (выпускающий редактор);
- Шерепа Олеся Васильевна (администратор управления журналистских проектов).
Помимо этого, в списке под первым номером идет действующий народный депутат Александр Дубинский, который раньше, как известно, работал на "плюсах". Он же возглавляет и киевскую областную организацию "Слуг народа"
Напомним, шестой апелляционный административный суд Киева вынес решение, согласно которому территориальная избирательная комиссия обязана зарегистрировать кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии "Демократическая сокира".