В воскресенье, 4 октября, стало известно о списке кандидатов от партии "Слуга народа" на предстоящих выборах в Киевский областной совет. Среди них оказался ряд сотрудников "1+1".

Об этом свидетельствует список кандидатов, опубликованный Центральной избирательной комиссией.

Так, среди кандидатов, которые являются сотрудниками "1+1", есть:

Тимофийчук Владимир Павлович (корреспондент);

Колтунов Игорь Сергеевич (журналист);

Шерепа Елена Васильевна (продюсер);

Книга Наталья Николаевна (выпускающий редактор);

Киселева Мария Сергеевна (выпускающий редактор);

Шерепа Олеся Васильевна (администратор управления журналистских проектов).

Помимо этого, в списке под первым номером идет действующий народный депутат Александр Дубинский, который раньше, как известно, работал на "плюсах". Он же возглавляет и киевскую областную организацию "Слуг народа"

Напомним, шестой апелляционный административный суд Киева вынес решение, согласно которому территориальная избирательная комиссия обязана зарегистрировать кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии "Демократическая сокира".