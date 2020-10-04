Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, который стал кандидатом в нардепы в одномандатном избирательном округе №208, выдвинул свою жену Роситу первым номером в списке своей партии на выборы в Киевский областной совет.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

"Ляшко Росита Александровна - гражданка Украины, образование высшее, беспартийная, физическое лицо предприниматель, судимость отсутствует. Задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, отсутствует", - говорится в сведениях о кандидате.

Также в списке от "Радикальной партии" значатся две семейные пары. Так, на втором месте находится Николай Загуменный, а Татьяна Загуменная - на шестом. Также они являются первыми номерами в партийном списке в отдельных округах Киевской области. Кроме того, в списке есть еще одна семья - Виктория и Вадим Харуты занимают 16 и 17 место общеобластного списка партий соответственно.

Напомним, в июне 2018 года Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке.

17 мая 2020 года стало известно, что бывший народный депутат Олег Ляшко стал папой во второй раз. Супруга Росита родила ему мальчика. Отметим, что это уже второй ребенок политика: Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.