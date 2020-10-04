В воскресенье, 4 октября, карабахский город Степанакерт остался без электричества из-за снаряда, который попал в подстанцию.

Об этом сообщает Daily Storm.

Так, город на протяжении всего дня подвергался обстрелу со стороны артиллерии Азербайджана. Целью военных были стратегически важные объекты столицы Нагорного Карабаха.

"В течение всего дня столица Нагорного Карабаха подвергается массированному артиллерийскому обстрелу. Снаряды прилетают примерно каждые минут 20. Иногда чаще, иногда реже. Недавно прямым попаданием была уничтожена электроподстанция, и сейчас большая часть города осталась без электричества", - рассказал корреспондент.

Сейчас, по его словам, электричество есть лишь у тех, кто дома держит дизельные генераторы.

Снаряд попал в электроподстанцию Степанакерта, город остался без света. Фото: Telegram/Daily Storm

Напомним, до этого с заявлением об обстрелах Карабаха со стороны Азербайджана выступил МИД Армении. Помимо Степанакерта, под массированный огонь также попал город Мартакерт.

Также "Страна" рассказывала, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения с Арменией в Нагорном Карабахе. В то же время армянский премьер Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.