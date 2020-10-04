В воскресенье, 4 октября, во Франции спасатели разыскивают 18 человек, которые пропали в Приморских Альпах из-за бушующего шторма "Алекс".

Об этом сообщает BFMTV.

Так, по последней информации, восемь человек считаются пропавшими без вести. Еще 10 "разыскиваются" – их местоположение также неизвестно.

"Поиски продолжаются, мы исследуем отдаленные районы, куда не имели доступа утром в воскресенье", - сказали в региональной пожарной службе.

Во Франции спасатели разыскивают 18 пропавших без вести человек. Видео: YouTube/BFMTV

Напомним, мощный шторм "Алекс", который обрушился на юго-восточное побережье Франции - Французскую Ривьеру - привел к масштабному наводнению, разрушениям и человеческим жертвам.

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