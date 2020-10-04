По военному аэродрому во втором по величине городе в Азербайджане Гяндже (в прошлом Кировабад) был нанесен ракетный удар. По версии Баку удар был произведен с территории Армении. Однако в Ереване утверждают, что не открывали огонь по Азербайджану, а обстрел велся с Нагорного Карабаха.

Первым об обстреле сообщил советник президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в Facebook.

"Военный аэродром в Гяндже взлетел в воздух. Первый", - написал Погосян.

В то же время Минобороны Армении заявило, что с территории страны не ведется какой-либо огонь в направлении Азербайджана. По версии Еревана, обстрел велся с территории Нагорного Карабаха.

По словам президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна в Facebook, ракетный удар по военным объектам противника в Гянджа был нанесен в воскресенье по его приказу. В данный момент огонь не ведется.

"Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу Армия обороны Карабаха нанесла несколько ракетных ударов. На данный момент я приказал прекратить огонь во избежание жертв среди гражданского населения", - написал Арутюнян.

В свою очередь, как сообщает "EADaily", Минобороны Азербайджана обвиняет в обстрелах города ВС Армении.

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, удар по Гяндже был нанесён с территории Армении.

"С территории Армении по Гяндже выпущены ракеты. Вооружённые силы Армении целенаправленно обстреливают из тяжёлой артиллерии и ракетных систем города Тертер и Горадиз. С территории Армении также подверглись ракетному обстрелу населённые пункты в Физулинском и Джебраильском районах (Азербайджана). В результате этих атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения", — сказал он.

Также Гаджиев добавил, что за последние дни со стороны Армении по густонаселённым азербайджанским селениям было выпущено свыше 10 тысяч различных снарядов и ракет. Более 500 частных домов серьёзно пострадали и разрушены.

"Большинство артиллерийских и ракетных атак осуществляется с артиллерийских баз вблизи города Ханкенди (азербайджанское название столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. — Ред.).

Вооружённые силы Азербайджана для обеспечения безопасности гражданских объектов, целенаправленно и точным огнём выводят из строя эти огневые точки и принимают адекватные меры", — заявил Гаджиев.

Кроме того, в МИД Азербайджана заявил, что в результате обстрела города Гянджи один человек погиб и четверо ранены.

Напомним, ранее МИД Армении заявил, что в воскресенье армия Азербайджана начала обстрелы карабахских городов.

Также вчера Армения заявила, что Азербайджан вновь обстрелял столицу Нагорного Карабаха.