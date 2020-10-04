В воскресенье, 4 октября, министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением о том, что карабахские города Степанакерт и Мартакерт обстреливаются из артиллерии со стороны Азербайджана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По городам Степанакерту и Мартакерту наносятся удары с применением тяжелой артиллерии и авиации. Преднамеренное таргетирование гражданского населения и гражданских инфраструктур Арцаха азербайджанским военно-политическим руководством является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, и последний будет нести полную ответственность за это военное преступление", - говорится в сообщении.

Также в дипломаты Армении подчеркнули, что "Азербайджан совместно с Турцией и с массовым привлечением иностранных наемников, перемещенных с Ближнего Востока, продолжает широкомасштабные военные действия против Арцаха".

Позже стало известно, что в результате обстрела Степанакерта есть пострадавшие, а ряд зданий разрушены. В городе сейчас воют сирены и временно не работает связь и электричество.

Обстрелы городов в Карабахе из азербайджанской артиллерии. Видео: Telegram/Раньше всех

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения с Арменией в Нагорном Карабахе. В то же время армянский премьер Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.