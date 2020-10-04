Немецкий канцлер Ангела Меркель во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подержала заявления президентов России, США и Франции, в которых они призвали прекратить военные действия на территории Нагорного Карабаха.

Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает "ТАСС".

"Канцлер выразила обеспокоенность в связи с продолжающимися столкновениями и ростом числа жертв. Она подчеркнула, что все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - сообщила Деммер.

"Она поддержала во всех отношениях заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) от 1 октября", - заявила представитель правительства ФРГ.

Кроме того, Меркель предложила враждующим сторонам согласовать гуманитарную паузу для выноса тел погибших солдат из зоны боевых действий.

Напомним, резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. "Страна" подробно писала о причинах этого конфликта.

Как сообщалось, ранее Совбез ООН выступил с заявлением, в котором призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Карабахе.



