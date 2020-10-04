Суточный прирост больных коронавирусной инфекцией в РФ составил 10 499 человек. Впервые с 15 мая этот показатель превысил планку в 10 тыс. новых случаев.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные российского коронавирусного штаба.

Общее число больных в стране достигло 1 215 001. При этом суточный прирост составляет 0,9%.

Меньше всего случаев за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Чувашской Республике (0,3%), Московской области, Республике Тыва, Тульской области и Татарстане (0,4%).

Количество больных коронавирусной болезнью в Москве выросло за сутки на 3 327. В столице выявили больше 3 000 инфицированных за один день впервые с 23 мая, число случаев заражения за сутки достигло максимума с 19 мая.

В Петербурге выявили 392 случая, 296 - в Московской области, 234 - в Ростовской области, 201 - в Нижегородской области.

В данный момент в РФ лечатся от Covid-19 214 500 человек.

Напомним, в конце сентября в Москве впервые с лета ужесточили карантин из-за коронавируса.

Тем временем в Украине за сутки подтвердили 4140 новых случая коронавируса.

Вчера у нас в стране четвертый день подряд фиксировали антирекорд по коронавирусу.