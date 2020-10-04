В пятницу нижегородская журналистка Ирина Славина сожгла себя перед зданием областного МВД.

Накануне у женщины дома прошел обыск, связанный с ее политической деятельностью - Славина активно участвовала в антивластных акциях либеральной оппозиции.

Судя по имеющейся информации, дело касается еще одного местного активиста, который руководит "Церковью макаронного монстра". Свидетелем по нему проходит Славина.

И, хотя ее не задержали - на следующий день женщина совершила публичное самоубийство в центре Нижнего Новгорода.

"Страна" разбиралась в этой истории, которая получила очень большой резонанс.

От обыска до самосожжения

1 октября на Facebook журналистки появилась запись о том, что в ее квартире начался обыск.

"Сегодня 6:00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, что нашли - все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны - не только мой, но и мужа, - кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства", - сообщила Славина.

"Открытая Россия" - это организация опального олигарха Михаила Ходорковского, признанная в России еще три года назад нежелательной организацией. За сотрудничество с ней в РФ за последние годы открыто несколько уголовных дел против представителей оппозиции.

Известно, что обыски были синхронные - в этот же день силовики пришли к другим активистам, связанным, по мнению властей, с "Открытой Россией" - Алексею Садомовскому, Юрию Шапошникову, Дмитрию Силивончику и Михаилу Бородину.

Также силовики пришли к местному бизнесмену Михаилу Иосилевичу, который предоставлял помещения для лекций "Открытой России".

Интересно, что Иосилевич по совместительству является главой нижегородского отделения "Церкви летающего макаронного монстра" - это международная квазицерковная организация, которая в России пародирует и высмеивает РПЦ. Но имеет официальный статус церкви.

По данным "Коммерсанта", который ссылается на источники в следствии, обыски шли по делу "Школы местного самоуправления", которая проходила в главном "храме" церкви Иосилевича.

Уже второго октября Ирина написал свой последний пост: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Через несколько минут после этой записи журналистка подожгла себя у здания областного МВД. Человека, который пытался потушить огонь, Ирина отталкивала. В итоге спасти ее не удалось - 47-летняя Славина погибла.

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После самосожжения Следственный комитет РФ заявил, что выясняет обстоятельства гибели журналистки. При этом в СК отметили, что трагический инцидент не связан с прошедшим накануне обыском - поскольку по делу Славина (СК называет ее фамилией, которая указана в паспорте - Мурахтаева) проходит как свидетель.

"Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", - заявили следователи.

Что известно об Ирине Славиной

Славина - бывший учитель русского языка и литературы, которая в начале двухтысячных подалась в журналистику. Она устроилась в местное издание "Нижегородская правда".

В 2015 году она основала собственное СМИ - сайт Koza Press, где публиковались новости "без указки сверху" (так подает свою миссию сам сайт). Проект действительно критикует местную власть и существует, как указано, за счет донатов.

На сайте видна поддержка оппозиционных движений России - партии "Яблоко", Навального и прочих. Также проводится линия на антисталинизм и в целом антикоммунизм - в новостях, к примеру, о памятнике Сталину в Нижнем Новгороде Славина от своего имени полемизирует со сторонниками его установки.

Также на сайте поддерживаются протесты в Беларуси и заявляется, что белорусы "не продали свое будущее за мешок картошки".

То есть в целом Славина и ее СМИ разделяют повестку, которую продвигают либерально-оппозиционные силы.

Нынешнее уголовное дело, как заявила Славина 1 октября в интервью российской прессе, было связано с протестами вокруг застройки парка "Швейцария". В них участвовала и сама журналистка. По ее информации, следствие считает, что эти протесты финансирует "Открытая Россия".

Повод к этим протестам на первый взгляд парадоксален - благоустройство парка, на которое выделены огромные деньги в размере 4 миллиардов рублей. Однако местная оппозиция заявила, что таким образом парк готовят к коммерческой застройке и "распилу" бюджетных средств.

В итоге активисты - среди них была и Славина - выстроились в "живую цепь" вокруг парка и мешали строительным работам. На информационном уровне протесты поддерживало не только издание "Коза", но и вся местная оппозиция, включая нижегородский штаб Навального.

Как связано уголовное дело и самосожжение?

Пока наиболее непонятный момент в этой истории - что толкнуло Ирину на такой трагический шаг как публичное самоубийство.

Да, накануне у нее прошел обыск. Однако, учитывая политические позиции Ирины, вряд ли для нее это было совершенно неожиданное мероприятие. К тому же обыском пока все и закончилось - подозрений ей никто не предъявлял.

Тем более, что Славина не впервые имеет дело с правоохранителями - за последний год ее несколько раз штрафовали за политическую деятельность и публикации. Например, за участие в несанкционированной акции памяти Немцова в Нижнем Новгороде.

Или за посты в Facebook, в которых она, по мнению суда, размещала недостоверную или оскорбительную информацию.

На видео, которые сама журналистка записывала после таких судебных заседаний, видно, что настроение у Славиной "боевое" и она не кажется сломленной или перевозбужденной.

После обыска ее посты в Facebook достаточно спокойны и никакого намека на то, что человек собирается расстаться с жизнью, нет.

Более того, после окончания следственных действий Славина говорит, что обыск - это как бы признание ее заслуг на оппозиционном поприще.

"Если бы они так и не явились ко мне, значит, всё это время я х...ней какой-то занималась. Ведь так? Теперь понимаю, что всё было не зря. Всем огромное спасибо за ту поддержку, которую вы оказываете мне. Ваша капитанская дочка", - написала она 1 октября.

Затем она перепостила новость со своего сайта, а в ночь на 2 октября - опубликовала список силовиков, которые участвуют в деле против "макаронного монстра" Иосилевича. В целом - обычная лента постов для Ирины Славиной.

Также в день обыска она дала интервью одному из российских оппозиционных изданий, где связала обыски с делом парка "Швейцария" и "Открытой России", но причастность к последней опровергала.

То есть вообще ничего не указывало на то, что через несколько часов там появится сообщение "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

При этом сторонники Славиной считают, что ее довели до самоубийства именно фактом обыска. Соответствующее заявление уже подано в генпрокуратуру.

Хотя, повторимся, ее публичная активность после завершения обыска не говорила о намерениях Ирины покончить с собой.

Поэтому, не исключено, что имели место и другие факторы, для которых обыск стал катализатором. И о которых пока неизвестно.