В воскресенье утром, 4 октября, штаб ООС опубликовал свежую сводку о ситуации на Донбасса – противник открыл огонь по позициям украинских военных четыре раза.

Об этом заявляет штаб ООС у себя на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в сообщении.

Уточняется, что противник дважды открывал огонь из гранатометов неподалеку от Авдеевки. Также два случая стрелкового огня было зафиксировано вблизи Водяного.

Вместе с тем, в штабе ООС рассказали о работах по преодолению огненной стихии, а также ее последствий. В частности, спасатели ГСЧС и бойцы ВСУ локализовали очаги неподалеку от населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская. От ВСУ к этому процессу было привлечено более 700 человек и 30 единиц техники.

Напомним, до этого сепаратисты открывали огонь по позициям украинских военных 26 сентября. Согласно данным штаба ООС, применение гранатометов различных систем было зафиксировано неподалеку от Авдеевки.

Ранее в сети опубликовали приказ министерства обороны Украины, по которому украинских бойцов будут штрафовать за обстрел противника и давать премии за соблюдение режима тишины. О том, в чем его смысл, подробно разбиралась "Страна".