В воскресенье, 4 октября, в части территорий Украины был объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. В зоне риска возникновения возгораний восток страны и Одесская область.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 октября в восточных областях и в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 сентября в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары. В результате от огня уже погибли 11 человек.

Как считают в штабе ООС, возгорание возникло из-за действий сепаратистов, который устроили "вооруженные провокациями с применением трассирующих пуль".

Тем временем под Луганском до сих пор продолжается тушение лесных пожаров.