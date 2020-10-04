В воскресенье, 4 октября, пропуск через КПВВ "Станица Луганская" осуществляться не будет в связи с восстановительными работами, а также мониторингом ситуации с очагами тления неподалеку от места пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА у себя на странице в Facebook.

"Сегодня в воскресенье, 4 октября, КПВВ "Станица Луганская" осуществлять пропуск граждан с / на оккупированную территорию не будет", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что на КПВВ осуществляются восстановительные работы, а также мониторинг ситуации с очагами тления.

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября. В результате разгула стихии погибли уже 11 человек.

Также "Страна" писала, что по состоянию на сегодня в Луганской области остаются шесть очагов тления. Из них пять удалось локализовать. К тушению огня привлечены 2 500 спасателей.