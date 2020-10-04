Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который привлечет белорусский IT-специалистов в Украину.

Документ №420/2020 от 2 октября опубликован на сайте президента, передает пресс-служба его Офиса в воскресенье, 4 октября.

"Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов", – говорится в сообщении.

Указ предполагает, что Кабмин продлит до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины белорусских граждан. Это должно коснуться предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Кроме того, Зеленский обязал правительство ввести пилотный проект по упрощению оформления вида на жительство для белорусов. Для этого Кабмин должен предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

В отдельном порядке правительство будет оптимизировать получение разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ИТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до 5 дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Также в указе говорится, что процедура регистрации белорусских ИТ-специалистов как физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога нуждается в совершенствовании.

Помимо этого, предполагается признание документов, выданных компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Еще Кабмину поручено обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

В то же время облгосадминистрации и Киевская городская государственная администрация должны способствовать предоставлению консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 сентября Украина упростила процедуру иммиграции для иностранных айтишников. Так, Минэкономики опубликовало принятые еще 21 сентября изменения в процедуре иммиграции для иностранных специалистов, которые хотят работать в Украине. Согласно новым нормам закона, процесс релокации значительно упростится для зарубежных IT-специалистов.

В то же время Кабмин намерен ввести новый налог для айтишников.