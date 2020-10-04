Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос о переносе местных выборов в стране из-за ситуации с коронавирусом не обсуждается.

Об этом он рассказал в интервью телеведущему Тиграну Мартиросяну на "Украина 24".

"Думаю, нет. Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему. Вы знаете, парламент – это такой живой организм, где большое количество людей. Иногда там говорят такое, что в принципе…" - сказал он.

Тем не менее, уточнил Ермак, Украина является демократическим государством, где каждый может говорить все, что хочет.

Ермак выступил против переноса местных выборов из-за коронавируса. Смотреть с 41:57. Видео: YouTube/Украина 24

Напомним, ранее сообщалось, что МВД открыло более 30 уголовных дел по местным выборам.

Также мы писали, что за сутки в полицию поступило почти полсотни сообщений о нарушении избирательного процесса.