В ночь на воскресенье, 4 октября, произошел масштабный сбой в работе мессенджера Telegram. На падение сервиса отреагировал его создатель Павел Дуров, который извинялся и назвал причиной аппаратный сбой.

Об этом он написал у себя в аккаунте в Telegram.

Уточним, что сегодня ночью, около 02:15 (по Киеву), произошел масштабный сбой в работе Telegram. Проблемы с доступом к сервису были у граждан Украины, Беларуси, России и Германии. Хуже всего ситуация обстояла в Киеве, Донецке, Запорожье и Львове.

"Вчера вечером Telegram около часа не работал в Европе из-за неисправности оборудования. Некоторые пользователи iOS, которые пытались получить доступ к Telegram в течение этого времени, возможно, вышли из системы и, к сожалению, должны будут повторно войти в систему", - сказал Дуров.

Также он уточнил, что разработчики Telegram уже разработали обновление для приложения на iOS, и оно "уже находится на пути" в App Store.

Вместе с тем, рассказал Дуров, компания решила внести изменения в сетевое ПО, чтобы "свести к минимуму риск такие проблем в будущем".

Напомним, предыдущий сбой в Telegram произошел в конце сентября, в 13:40.