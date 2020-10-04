По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Луганской области продолжают тушить масштабные лесные пожары. Большинство удалось локализовать, но из-за угрозы жизни были эвакуированы 150 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7.00 4 октября продолжается тушение 6 основных очагов, из которых 5 очагов локализованы. По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га", - говорится в сообщении.

Во время тушения возгораний спасателям пришлось эвакуировать 150 местных жителей. В ходе работ были найдены тела 11 человек. Еще 18 получили травмы.

"Для тушения пожара привлечены около 2 500 человек и более 210 единиц техники, из них от ГСЧС 700 человек и 120 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета Ми-8", - говорится в тексте сообщения.

Спасатели продолжают тушить масштабные пожары в Луганской области. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября. В результате разгула стихии погибли уже 11 человек.

В штабе ООС утверждают, что пожары возникли по вине сепаратистов, которые устроили "вооруженные провокациями с применением трассирующих пуль".