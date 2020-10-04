По состоянию на утро воскресенья, 4 октября, в Украине подтвердились 4 140 новых случаев заражения коронавирусом. Всего болеют 226 262 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные СНБО.

Так, количество смертей за сутки увеличилось на 44 пациента. Общее число скончавшихся – 4 397 украинцев. Переболели с начала эпидемии 98 737 человек.

По состоянию на сегодня коронавирусом болеет 121 958 украинцев. Еще 293 492 человека под подозрением.

Напомним, вчера Украина обновила антирекорд по коронавирусу, ведь подтвердились 4 661 новый случай заражения.

Также мы писали о том, что, по данным социологов, 57% опрошенных украинцев не доверяют официальным данным о количестве заразившихся коронавирусом. При этом практически половина опрошенных доверяет врачам.