Всю пятницу и субботу в Украине обсуждают новую информацию по делу о рухнувшем под Харьковом Ан-26.

Стало известно, что первым на посадку пропустили самолет, в котором летел сын главкома ВВС Сергея Дроздова. Причем командующий этот факт подтвердил.

Интересно, что сразу после крушения харьковский губернатор Алексей Кучер заявлял, что Ан рухнул из-за ошибки диспетчерской службы. Которая будучи в курсе, что самолет неисправен, запустила на посадку другой борт.

Потом Кучер эту версию подтвердил и намекнул, что так могло случиться из-за сына главкома, чей самолет приняли на посадку раньше. После чего руководство ВВС заявило, что губернатор едва ли не "агент Кремля".

Разбирались в этой истории.

Как появилась версия со вторым самолетом

Изначально именно Алексей Кучер первым (и единственным) заявлял о том, что в трагедии Ан-26 могут быть виноваты диспетческие службы.

Он сразу после крушения говорил о том, что приоритет в посадке отдали другому самолету - хотя знали, что рухнувший впоследствии транспортник имел технические проблемы.

"По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен еще один борт, а не принят борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно сделать выводы - они же сами собой напрашиваются. Если это так, если есть лица, которые принимали такое решение, необходимо эту версию отработать", - говорил губернатор на следующий день после трагедии.

Он также добавил, что следствие должно обратить внимание на ситуацию с приоритетностью в посадке самолетов во время тренировочных полетов.

"По разным источникам, по моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, которые отвечают за эту посадку, ответили только через минуту", - позже уточнял Кучер.

Интересно, что уже 30 октября следователи ГБР на пресс-конференции в Киеве подтвердили, что задержка при посадке действительно была.

"После выявления неисправности на борту самолета, был запрос на посадку. Диспетчер сопровождал эту посадку... В этот день осуществлялись и другие полеты... Была осуществлена посадка самолёта, который шел первым, а наш самолёт - уже в минуту была задержка", - рассказал начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок .

По его словам, свидетели пояснили следствию, что в военной авиации, в отличие от гражданской, нет алгоритма, кто должен садиться первым в такой ситуации. "Этой минуте как раз будет даваться оценка в ходе досудебного расследования", - добавил он.

При этом на данный момент ГБР считает, что двигатель у самолета был в порядке. Той же версии придерживаются в Минобороны. То есть следствие и военные явно ведут историю в направлении ошибки пилота. А не тех версий, которые бросают тень на военное руководство и вообще власти страны.

Речь, во-первых, об изношенности авиации вследствие недофинансирования и коррупции. Во-вторых - о вероятной ошибке руководства аэродрома, на чем настаивает харьковский губернатор.

Именно его версия сейчас получила неожиданное продолжение. Что уже вызвало серьезный скандал.

В деле появился сын главкома ВВС

С тех пор о словах Кучера про второй самолет на время подзабыли. Пока в СМИ 2 октября не появился комментарий спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната - он назвал версию губернатора "абсурдной". И заявил, что чиновник специалистом в этом вопросе не является, поэтому давать оценок не может.

В тот же день Кучер опубликовал у себя на Facebook видеоответ Игнату.

"Если вам лично до сих пор "непонятно, откуда у меня такая информация", то я вам напомню, что как председатель Харьковской ОГА я был одним из первых на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководил спасательными работами в оперативном штабе. А также вхожу в состав правительственной комиссии во главе с вице-премьером Олегом Уруским", – ответил Игнату Кучер.

Он добавил, что информацию о втором борте пытаются скрыть.

"Напоминаю, что последние трое суток эти факты скрывалась и были попытки замолчать эту информацию. Учитывая то, что следствие публично признало тот факт, что был другой самолет, противоречивость ваших заявлений в мой адрес впечатляет. Ведь я говорю о том же и требую дать людям правду: какой это был борт? Кто был на нем и почему исправный борт получил приоритет на посадку перед неисправным самолетом?" – добавил он.

Вот полный текст заявления Кучера.

И уже на следующий день во время эфира "Свободы слова" прозвучала информация о том, что на втором борту, который пропустили вперед рухнувшего Ан-26, летел сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова.

Этот факт озвучил телеведущий Савик Шустер, обращаясь к Дроздову. Тот подтвердил, что его сын летел на втором самолете. Но углубляться в эту тему не стал, а начал обсуждать другие вопросы.

Но к теме по ходу передачи вернулся харьковский губернатор, который был на прямом включении.

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - заявил Кучер.

И, хотя в его словах не было прямо сказано, что ради сына командующего задержали второй борт, но в студии это восприняли именно так. После чего Дроздов заявил, что никаких указаний по поводу приоритетности посадки не давал, а диспетчерская служба действовала обосновано, сажая разбившийся самолет вторым.

"Как все родители, когда я получил информацию, что самолет разбился, в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Я бы попросил, если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов. Самолет, который находился на посадке в удалении 4 км и второй, который находился на траверзе (то есть в стадии разворота: аэродром находился у него по борту - Ред.), и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал", - заявил Дроздов.

Другими словами главком заявляет, что, во-первых, никаких указаний по поводу приоритетности посадов самолетов он не давал. А во-вторых, борт с его сыном посадили раньше обосновано - потому что он уже заходил на посадку, в то время как рухнувший затем Ан-26 еще только проводил разворот, чтоб зайти на посадку.

Разборки на следующий день

Казалось бы командующий ВВС Дроздов закрыл тему со своим сыном. Однако на следующий день после выхода шоу Минобороны и командование воздушных сил ВСУ решили еще раз дать харьковскому губернатору гневную отповедь.

В нем Кучер называется "учителем физкультуры", "губернатором" в кавычках, а также "одиозной фигурой". Информацию о сыне главкома командование назвало "позорным переходом на личности".

В итоге СБУ призвали расследовать, не являются ли слова Кучера информационной диверсией для российских СМИ.

Тон сообщения говорит о том, что тема сильно задела военных - настолько, что ее пытаются перебить привычными методами: обвинениями в "одиозности" или намеками, что это вообще "российская провокация".

Также в обращении предполагается, что заявления Кучера - это политические пиар. Намекая видимо на то, что губернатор сейчас баллотируется в мэры Харькова от партии "Слуга народа", а потому может сознательно раскручивать историю с сыном главком для того, чтоб заработать предвыборные очки.

Это же сообщение, только в более нейтральных тонах, ретранслировали на сайте министерства обороны.

Позже спикер ВВС Юрий Игнат опубликовал информацию, что сын Дроздова уже закончил харьковскую летную академию.

"Генерал Дроздов не отдал сына учиться в Лондон или в США, а отдал в единственный летный военный ВУЗ страны, осваивать профессию военного летчика", - написал Игнат и опубликовал фото, на котором не видно лиц, но понятно, что один из изображенных - сын главкома.

Губернатора же Игнат назвал "аморальной личностью".

В общем, с одной стороны военное руководство - как ВВС, так и Минобороны - постоянно требует не делать выводов и ждать окончания расследования. С другой - с лету, что называется, отметает версии о том, что самолет с сыном главкома на борту необоснованно пропустили на посадку раньше, чем неисправный борт Ан-26, что и привело к трагедии.

Верна ли эта версия или нет - сейчас сказать пока еще трудно. Но чтобы сделать окончательный вывод нужно дождаться конца расследования, а не отметать ее сходу.