Что происходило 3 октября в Нагорном Карабахе
В субботу, 3 октября, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились.
Армения сообщила о нескольких за день обстрелах столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. В них Ереван обвинил азербайджанских военных.
В городе были разбиты витрины магазинов и повреждены жилые дома, сообщалось о перебоях с электроснабжением.
В Нагорном Карабахе сообщили, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР.
Армия Азербайджана заявила о взятии под контроль села Мадагиз у линии соприкосновения. Также сегодня Азербайджан пообещал безопасность военным Армении, если они перейдут на его сторону.
А глава Армении Никол Пашинян в своем видеообращении, которое транслировали телеканалы, сообщил, что Турция и Азербайджан поставили своей задачей уничтожение армян.
Он допустил обсуждение введения российских мировторцев в регион. Правда, в Кремле прокомментировали, что введут миротворцев при согласии всех сторон конфликта, то есть и Азербайджана.