В субботу, 3 октября, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились.

Армения сообщила о нескольких за день обстрелах столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. В них Ереван обвинил азербайджанских военных.

В городе были разбиты витрины магазинов и повреждены жилые дома, сообщалось о перебоях с электроснабжением.

В Нагорном Карабахе сообщили, что с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР.

Армия Азербайджана заявила о взятии под контроль села Мадагиз у линии соприкосновения. Также сегодня Азербайджан пообещал безопасность военным Армении, если они перейдут на его сторону.

А глава Армении Никол Пашинян в своем видеообращении, которое транслировали телеканалы, сообщил, что Турция и Азербайджан поставили своей задачей уничтожение армян.

Он допустил обсуждение введения российских мировторцев в регион. Правда, в Кремле прокомментировали, что введут миротворцев при согласии всех сторон конфликта, то есть и Азербайджана.