Общее число случаев коронавирусной болезни в мире превысило отметку в 35 миллионов. За последние сутки Covid-19 подтвердился у почти 316 тысяч человек.

Об этом говорят данные сайта статистики Worldometers по состоянию на 4 октября.

Так, по состоянию на данный момент с начала пандемии коронавирус подтвердился у 35 070 687 человек по всему миру. Это всего на два с лишним миллиона меньше, чем население Украины по состоянию на декабрь 2019 года.

Умерли 1 036 413 пациентов, выздоровели 26 063 361 пациентов. Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты достиг 132,9. На данный момент зарегистрировано 7 970 913 активных случаев Covid-19.

Пятерка стран-лидеров по числу заболевших с начала пандемии выглядит следующим образом:

США - 7 592 273 (умерли 214 089)



Индия - 6 547 413 (умерли 101 812)



Бразилия - 4 888 926 (умерли 145 555)



Россия - 1 204 502 (умерли 21 251)



Колумбия - 841 531 (умерли 26 397)

Напомним, что за прошедшие сутки сразу в нескольких европейских странах был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса.

Ранее мы писали о том, почему октябрь начался с коронавирусных антирекордов и ждет ли Украину новый локдаун, подобный тому, который вводился в начале эпидемии Covid-19.