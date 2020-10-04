После того, как тело вождя коммунизма Владимира Ленина будет захоронено, в мавзолее на Красной площади в Москве может быть открыт музей массовых репрессий.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

"Случилось так, что именно с этим человеком связано начало "красного террора", начало массовых репрессий российского населения, и, конечно, я думаю, что не место этому человеку на Красной площади", - сказал митрополит.

При этом он отметил, что Ленин остается "святыней" для своих последователей, поэтому если его тело вынести сейчас, это будет посягательство на веру тех людей, для которых тело Ленина остается святыней.

Поэтому, считает митрополит, в этом вопросе нужно действовать осторожно, чтобы не спровоцировать гражданское противостояние.

"Скорее всего, нам придется еще какое-то время ждать до тех пор, пока он будет похоронен", - допустил Илларион.

Говоря о самом здании мавзолея, архиерей напомнил, что оно остается памятником архитектуры и его нужно оставить, а внутри он предложил организовать музей массовых репрессий.

Напомним, недавно Союз архитекторов России отменил объявленный ранее конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея Ленина на Красной площади. Организаторы говорят, что были неверно истолкованы и теперь их обвиняют в намерении снести мавзолей.

Ранее мы писали о том, что скандально известный американский художник с грузинскими корнями Девид Датуна заявил о готовности хоть за миллиард долларов выкупить у России тело Владимира Ленина.