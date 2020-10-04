В европейских странах фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса за последние сутки.

Так, во Франции выявили 16 972 новых случая коронавирусной болезни. Это рекордный показатель с начала эпидемии Covid-19 в этой стране. Общее число случаев коронавируса во Франции выросло до 606 625.

Сообщается, что от 30 до 35% больничных коек в палатах интенсивной терапии уже заняты пациентами с коронавирусом. Это превышает предельный уровень в 30%. Режим повышенной эпидемической опасности могут ввести в городах Лилль, Лион, Гренобль, Тулуза и Сент-Этьен.

В Великобритании за сутки выявили 12 872 новых случаев коронавируса. В Польше за прошлые сутки зафиксировали 2 367 случаев инфицирования Covid-19, что также является антирекордом для этой страны.

Сообщают о рекордном росте и в Чехии. Там зафиксировали 3793 новых случаев.

Напомним, с понедельника, 28 сентября, в более чем 10 городах Франции, включая Париж, вступили в силу новые ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Вступил в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали и студенческие вечеринки.

Ранее мы писали о том, почему октябрь начался с коронавирусных антирекордов и ждет ли Украину новый локдаун, подобный тому, который вводился в начале эпидемии Covid-19.