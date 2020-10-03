Ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах, где продолжается активная фаза военного столкновения Армении и Азербайджана, возможно только с согласия обеих сторон противостояния.

Об этом в среду, в комментарии РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", - заявил представитель Кремля.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения с Арменией в Нагорном Карабахе. В то же время армянский премьер Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Сегодня Никол Пашинян заявил, что целью Азербайджана в этой войне является уничтожение народа Армении и отметил, что вопрос ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах для урегулирования конфликта может быть обсужден в рамках Минской группы ОБСЕ.