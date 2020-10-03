Наиболее сложная обстановка с пожарами в Луганской области наблюдается вдоль линии разграничения - там, на территории трех районов очагами возгорания оказались окружены десятки населенных пунктов.

Об этом в субботу, 3 октября, информирует пресс-служба ГСЧС.

По словам спасателей, вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского и Северодонецкого районов в зону поражения огня попали 32 населенных пункта.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. На всех 7 очагах площадь горения составляет более 20 тысяч гектаров. В течение дня 3 октября авиация сбросило на огонь 504 тонны воды.

На окраине села Смоляниново Новоайдарского района огонь охватил более 1,4 тысячи гектаров лесных насаждений. Порывистый ветер активно разгоняет огонь в районе населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Тем не менее, благодаря авиации и наземным силам удалось не допустить переброса огня на населенные пункты. В связи с этим эвакуация местных жителей не понадобилась.

Тем временем возле села Болотенное Станично-Луганского района спасатели установили возгорание более 6 гектаров камыша и сухой травы. К тушению были привлечены 100 человек личного состава и 15 единиц техники ГСЧС.

В ведомстве добавили, что четыре очага пожаров уже удалось локализовать, три из них - сегодня вечером, еще один был локализован вчера.

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября. В результате разгула стихии погибли уже 11 человек.

В штабе ООС утверждают, что пожары возникли по вине сепаратистов, которые устроили "вооруженные провокациями с применением трассирующих пуль".

Ранее мы писали, что из-за пожаров в Луганской области временно остановил работу КПВВ "Станица Луганская", в районе которого началась детонация боеприпасов.