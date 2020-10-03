Наследники банковской династии Ротшильдов подали новый иск против властей Вены с требованием вернуть их наследство на сумму €110 млн, которое было захвачено нацистами в 1930-е годы, а после окончания Второй мировой войны - присвоено муниципалитетом австрийской столицы.

Об этом сообщает издание Financial Times.

"Имя моей семьи было изгнано.... Это неправильно, и это нужно прекратить", - заявил журналистам Джеффри Хоге, правнук Альберта фон Ротшильда, подавший иск.

Хоге требует вернуть австрийской династии Ротшильдов дворец в стиле позднего барокко и бывшую психбольницу площадью 121,4 гектара, одну из крупнейших в Австрии.

В то же время, по информации издания, за последние несколько лет муниципалитет города продал несколько основных активов династии. Отмечается, что иск Хоге является крупнейшим за всю историю Австрии иском о реституции имущества.

Напомним, в январе этого года Хоге подавал иск от имени своей семьи, обвинив Вену в "увековечении" нацистских преступлений, так как город организовал продажу ценного имущества фонда обратно самому себе по сильно заниженным ценам. Дело по этому иску практически не сдвинулось с места из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Ранее мы писали, что в феврале 2018 года наследники Ротшильдов продали исторические охотничьи угодья в Австрии, которыми семья владела с середины XIX века, промышленникам Корду и Томасу Принцхорнам.