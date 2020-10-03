Twitter будет удалять сообщения, в которых пользователи желают смерти заболевшему Covid-19 американскому президенту Дональду Трампу. Об этом заявили в самой компании.

Об этом пишет Motherboard.

"Твиты, в которых пользователи желают кому-либо смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни запрещены и должны быть удалены", - сообщили в компании после того, как некоторые пользователи платформы стали напрямую или завуалированно желать смерти заболевшему коронавирусом Трампу.

В Twitter отметили, что в данном случае применяется пункт "Об оскорбительном поведении" в соглашении пользователя. Кроме удаления самих сообщений с открытыми или завуалированными пожеланиями смерти, аккаунты нарушителей могут быть переведены в режим "только для чтения".

Ранее "Страна" сообщала, что по данным источника, состояние Трампа серьезнее, чем описал его врач.

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