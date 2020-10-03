Привлечение нардепа Николая Тищенко в Трехстороннюю контактную группу не рассматривалось.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос, правда ли, что Тищенко может занять свободное место в ТКГ, Ермак ответил, что такой вопрос не рассматривался.

"Скажем так, есть люди, их имидж предусматривает сразу большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такого рода разговорам подтолкнула фотография Тищенко с Кравчуком во время встречи представителей ТКГ с группой нардепов", - сказал Ермак.

Ранее сообщалось, что 30 сентября Витоьлда Фокина уволили с поста замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Фокин утверждал о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей.