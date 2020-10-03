Армения допустила обсуждение ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах
Армения готова в рамках Минской группы ОБСЕ обсудить вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах на фоне активной фазы войны в регионе с вооруженными силами Азербайджана.
Об этом в субботу, 3 октября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.
"Такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ", - заявил глава армянского правительства.
Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения с Арменией в Нагорном Карабахе. В то же время армянский премьер Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.
Сегодня Пашинян выступил с обращением, в ходе которого заявил, что целью Азербайджана в войне является не захват территории Нагорного Карабаха, а уничтожение армянского народа.